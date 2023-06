Le probabili formazioni di(5 - 4 - 1): Batkus, Baravykas, Satkus, Slivka, Girdvanis, Barauskas, Niovikovas, Vorobjovas, Simkus, Golubcickas, Cernych.(4 - 4 - 2):...Le probabili formazioni di Lussemburgo - Liechtenstein(5 - 4 - 1): Batkus, Baravykas, Satkus, Slivka, Girdvanis, Barauskas, Niovikovas, Vorobjovas, Simkus, Golubcickas, Cernych.(4 -...Tra i firmatari (Repubblica Ceca, Austria,, Danimarca, Croazia, Slovenia,, Lettonia, Estonia e Lussemburgo) non compare l'Olanda, che in questa fase ha abbandonato la sua vecchia ...

Lituania-Bulgaria (Campionato europeo, 17-06-2023 ore 15:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Il match Lituania-Bulgaria, valido per la terza giornata del gruppo G delle qualificazioni europee, si gioca oggi, sabato 17 giugno, alle ore 15 italiane nella Darius and Girenas stadium di Vilnius.In campo già alle ore 15, con Lituania-Bulgaria (Sky Sport Football e NOW) e Lussemburgo-Liechtenstein (Sky Sport Calcio e NOW). Alle 18 tocca a Norvegia-Scozia (Sky Sport 251 e NOW), con Azerbaijan-E ...