L’Italia alla fiera BBTF di Bali | la penisola apre a nuovi visitatori dall’Indonesia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 giugno 2023)si fa strada sui mercati del Sud Est Asiatico ed è l’unico Paese europeo Enit a partecipare per la prima volta& Beyond Travel Fair) afino al 17 giugno 2023, la principaledel turismo in Indonesia, con buyers provenienti principalmente dal Sud Est Asiatico. Lafa il bis anche aderendo a Iltm Asia Pacific,dedicata al settore del turismo del lusso a Singapore. “Lapunta a battere le competitor europee anche diversificando endo a nuove frontiere. Uno degli obiettivi dell’Agenzia del turismo italiana è attrarre sempre di più viaggiatori da aree in crescita. Enit va a stimolare la domanda direttamente nei Paesi di provenienza e ...