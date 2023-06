Lire rare | quanto vale la 50 lire “mini”? Se è così rimarrai senza parole

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 16 giugno 2023) Molto spesso si pensa agli esemplari die ricercate come a qualcosa di molto lontano da noi, magari col pensiero si va a chissà quale vecchio conio antico. Eppure molte monete inrecenti riscuotono grandissimo successo tra i numismatici, e tra questi rientrano alcuni esemplari di 50. Scopriamoli nell’articolo di oggi! Per chi non la ricorda, la 50più famosa e iconica è senz’altro la 50“Vulcano”: parliamo di una moneta in acmonital (lega metallica in nichel e acciaio sviluppata per le monete italiane) dove su di un lato è presente una testa di donna adornata da una corona di foglie, e dall’altro lato la famosissima immagine del dio Vulcano che forgia una pala su di un ...