L’ipocrisia del lutto nazionale La Grecia ha perso la sua anima

(Di venerdì 16 giugno 2023) Secondo un verso di Odysseas Elytis, «Se scomponi la, alla fine vedrai che ti restano un ulivo, una vigna e una barca/Ciò significa che con altrettanto la puoi ricostruire». first appeared on il manifesto.

'Le paroleviceministro Bignami strappano definitivamente il velo dell'...Bignami strappano definitivamente il velo dell'. Ancora una volta la destra fa prevalere'interesse di partito e ......Basterebbe però togliere quel pesantissimo velo diche ... se non quelli sgangherati dell'indignazionemomento ej'... Poniamoci allora qualche domanda per tentare di vedere'intera ...... ha parlatonaufragio al largoPeloponneso di un ...non di un solo governo italiano che per troppi anni hanno trattato'... basta con il cinismo e basta con la vostra".