L’Inter riscatta subito Acerbi! La cifra che verrà versata alla Lazio

(Di venerdì 16 giugno 2023)sta lavorando e non poco per confermare la difesa della prossima stagione. La notizia del rinnovo di Stefan de Vrij non è l’ultima, Marco Barzaghi su Twitter aggiorna sulla situazione di Francesco Acerbi. FATTA – L’acquisto di Francesco Acerbi delsembra ormai cosa fatta. Il difensore è stato uno dei pilastri della gloriosa stagione nerazzurra e ha meritato la conferma. L’ex biancoceleste è arrivato a settembre con la formula del prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. Lapattuita nell’ultima sessione estiva di mercato non cambierà: secondo Marco Barzaghipagherà proprio 4 milioni di euro senza lo sconto tanto ricercato ddirigenza. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Commenta per primoil difensore Acerbi dalla Lazio per 4 milioni di euro. Invece il club nerazzurro lascerà cadere'opzione per Bellanova : troppo alta la cifra di 7 milioni di euro fissata per la ...... ma non il centrocampista Marin , rientrato al Cagliari cheper la stessa cifra dalla Juventus il terzino destro Di Pardo (ora sotto contratto fino al 2026).chiede uno sconto sui 6 ...Commenta per primo La Salernitanail difensore italiano Pirola dall''attaccante senegalese Dia dal Villarreal rispettivamente per 5 e 12 milioni di euro. Se'allenatore Paulo Sousa dovesse andare via, il ds De ...