L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea non può più aspettare

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 16 giugno 2023) «Le atrocità avvenute in Ucraina, sono il risultato delle decisioni della leadership russa, ma sfortunatamente i tribunali penali internazionali non hanno potere su questi crimini: è per questo che portiamo avanti l’idea di creare un tribunale speciale per giudicare questa feroce aggressione». A dirlo è l’avvocato Oleksandra Matviichuk, premio Nobel per la Pace 2022, durante l’incontro “L’Europa presente”, evento organizzato dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno con l’Ufficio in Italia del Parlamento Ue e Linkiesta, per parlare del ruolo delle istituzioni europee nel mondo tra conflitti, democrazia e diritti umani. Negli spazi della Fondazione Foqus di Napoli, Matviichuk è intervenuta durante il panel “Da Ventotene a Kyiv. L’Europa nel mondo tra conflitti, democrazia e diritti umani”, al suo fianco Yuliia Paievska – premio Sakharov per la libertà di pensiero 2022 ...