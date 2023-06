L' inflazione torna a scendere | +7 | 6% come a marzo

12.00 Istat:a maggio cala a +7,6% A maggio l'a scendere. Dopo la risalita di aprile (+8,2%), si attesta a +7,6% su base annua, come a marzo. Lo comunica l'Istat. Il rallentamento è influenzato dalla discesa dei prezzi energetici ...La decelerazione del tasso disi deve dunque, in prima battuta, al rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da +26,6% a +20,3%) e, in misura ...La decelerazione del tasso d'si deve al rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +26,6% a +20,3%) e di quelli degli Alimentari lavorati (da +...

L'inflazione torna a scendere: +7,6% a marzo Avvenire

I dati dell'Istat sull'inflazione: dopo la risalita registrata ad aprile 2023, l'inflazione cala e torna ai livelli di marzo 2023 ...Raffreddamento influenzato dalla dinamica dei prezzi dei Beni energetici. In discesa anche la corsa dei prezzi del carrello della spesa: +11,2% ...