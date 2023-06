Lignano Sabbiadoro | concerto all’Alba solstizio d’estate 21 giugno 2023

(Di venerdì 16 giugno 2023)è pronta a trasformare il suo arenile del Faro Rosso in un romantico palcoscenicodel 21per dare il benvenuto, con le armonie della musica, al primo sole dell’estate. Ritorna, infatti, l’appuntamento con ilper ilsul litorale lignanese. A dirigere l’Accademia d’Archi “Arrigoni” di San Vito al Tagliamento, composta da giovani virtuosi, sarà il maestro Domenico Mason. Gli interpreti solisti saranno Christian Sebastianutto e Francesco Comisso. L’evento è organizzato dal Comune ditramite l’associazione culturale Insieme per la musica ed è aperto a tutti. L’inizio è previsto alle 5.00 del mattino proprio ...

Velocità, ritmo, coordinazione, mobilità, agilità. E' stata un'intensissima settimana aper la ginnastica artistica targata CSI. Dal 4 all'11 giugno al ...... salvata dai vigili del fuoco Alla scoperta del Food Porn in Friuli Venezia Giuliaè il romantico palcoscenico del Concerto all'Alba per il solstizio d'… Note sull'autore ...... salvata dai vigili del fuoco Alla scoperta del Food Porn in Friuli Venezia Giuliaè il romantico palcoscenico del Concerto all'Alba per il solstizio d'… Finto poliziotto e ...

Lignano dà il benvenuto all'estate con il concerto all'alba del Faro Rosso Nordest24.it

Concerti, letture, incontri, approfondimenti per la terza edizione di Notti di mezza estate, la rassegna culturale promossa dall’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro, assieme all’Orchestra ...Dal 22 al 24 giugno 2023, la destinazione balneare friulana torna a celebrare il legame con lo scrittore statunitense con il premio letterario a lui dedicato, affascinato dalle acque della laguna e da ...