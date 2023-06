Liga | Tebas | “Credo Mbappè lascerà il PSG Il Real può mettere a segno il colpo”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Kylan Mbappé ha più volte dichiarato negli ultimi giorni di voler restare al PSG la prossima stagione, ma c’è qualcuno che la pensa diversamente. Javier, presidente della, in un’intervista a Marca ha parlato del fenomeno transalpino: “Ioche MbappéParigi già quest’estate, perché l’Uefa ha aumentato i controlli ai danni delle società il PSG ha bisogno di abbassare il suo monte ingaggi. Penso che ilMadrid abbia le capacità per poterquesto acquisto. Speriamo che Kylian possa venire a giocare qui”, ha dichiarato. SportFace.

Un'altra estate da protagonista per Kylian Mbappé. La lettera con cui ha annunciato che non eserciterà l'opzione per rinnovare il contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2025 ha riacceso i rumors ...