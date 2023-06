(Di venerdì 16 giugno 2023) AGI - La scomparsa di Silvio Berlusconi rappresenta senza dubbio un evento dirompente nella politica italiana. Le conseguenze di questo evento, sul piano dell'assetto politico e istituzionale, potrebbero diventare visibili solo tra qualche mese. Quelle sul piano del clima di opinione, invece, potremmo vederle molto prima, già dalle prossime settimane – se non addirittura nei prossimi giorni. L'incognita più grossa riguarda – e non potrebbe essere diversamente – lo stato di salute di Forza Italia, il partito “inventato”, costruito e guidato per quasi 30 anni proprio da Silvio Berlusconi. La prima e più immediata conseguenza della sua scomparsa potrebbe essere proprio un impatto sulle intenzioni di voto di Forza Italia. Anche se è troppo presto per dire se questo impatto ci sarà, non è azzardato ipotizzare che, almeno in un primo momento, FI farà registrare una certa crescita dei ...

Lieve calo per FdI e Pd. M5s al 15,8% AGI - Agenzia Italia

