(Di venerdì 16 giugno 2023)sostiene che le “mancavano i requisiti di leadership” necessari per il ruolo, ma lei replica che l’hanno cacciata per “la sua”. E i giudici le hanno dato ragione, stabilendo che dovrà essere risarcita con circa 26 milioni di dollari. Lunedì una giuria del New Jersey ha emesso una sentenza in favore dell’ex direttrice regionale della catena,, che ha fatto causa all’azienda per averlaingiustamente, sostenendo che il motivo alla base della decisione sia perché ha la pelle…! Insomma sembra un caso di discriminazione opposta a quella che siamo generalmente abituati a leggere o a sentire, rivolta di solito a persone nere, afroamericane, visto il razzismo endemico ancora ben radicato negli Stati Uniti. La vicenda, ...

Il tribunale del New Jersey, negli Stati Uniti, ha condannato la catena di caffetterie a risarcire Shannon Phillips, ex direttrice regionale, che aveva citato in giudizio la società per un ...Secondo i giudici del tribunale del New Jersey, l'ex direttrice regionale fuanche a causa del colore della sua pelle. Per la giuria, spiega il New York Times ,ha violato i ...La donna aveva lavorato perper circa 13 anni ed è statadopo l'arresto di due uomini neri in un locale di Philadelphia nell'aprile del 2018. La giuria del New Jersey si è ...

Licenziata da Starbucks "per la mia razza": Shannon Phillips è bianca - Luce Luce

La donna aveva citato in giudizio Starbucks con l'accusa di averla licenziata ingiustamente: l'ex dipendente ha vinto.