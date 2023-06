(Di venerdì 16 giugno 2023)sostiene che le 'mancavano i requisiti di leadership' necessari per il ruolo, ma lei replica che l'hanno cacciata per ...

sostiene che le 'mancavano i requisiti di leadership' necessari per il ruolo, ma lei replica che l'hanno cacciata per ...Il tribunale del New Jersey, negli Stati Uniti, ha condannato la catena di caffetterie a risarcire Shannon Phillips, ex direttrice regionale, che aveva citato in giudizio la società per un ...Secondo i giudici del tribunale del New Jersey, l'ex direttrice regionale fuanche a causa del colore della sua pelle. Per la giuria, spiega il New York Times ,ha violato i ...

Licenziata da Starbucks "per la mia razza": Shannon Phillips è bianca

La donna aveva citato in giudizio Starbucks con l'accusa di averla licenziata ingiustamente: l'ex dipendente ha vinto.