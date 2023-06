Libero Mail e Virgilio down | aggiornamenti del 16 giugno ore 08 30

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ci risiamo, molti italiani nuovamente senza poter accedere ai servizi di posta @e @. Italiaonline SpA, la Internet Company proprietaria di, comunica il 14che ilai servizi diè dovuto ad un intervento di “manutenzione evolutiva”; nel frattempo però, al momento in cui scriviamo (16ore 8:30), il servizio è ancorae milioni di italiani non hanno accesso alle proprie epersonali e business. Ieri, 15, l’azienda Italiaonline SpA ha reso noto i motivi del perdurare del disservizio. Questo è il messaggio che ancora oggi, 16alle ore ...

Ingresso. Consigliata la prenotazione inviando una e -all'indirizzo assoculturale.newimages@gmail.com.Articoli più letti Chi sono i TheBorderline, gli youtuber coinvolti nell'incidente mortale a Roma di Chiara Zennaroè in down: che cosa sta succedendo di Diego Barbera Chi sono i potenti ...Articoli più letti Chi sono i TheBorderline, gli youtuber coinvolti nell'incidente mortale a Roma di Chiara Zennaroè in down: che cosa sta succedendo di Diego Barbera Chi sono i potenti ...

Anche oggi Libero Mail e Virgilio in down, perché non funzionano e quando finiranno i problemi Fanpage.it

Continuano i problemi per Libero Mail e Virglio Mail. Dalla mattina di oggi, 16 giugno, i due servizi di posta elettronica non sono disponibili ...Fermo da giorni il sistema di posta elettronica di Libero e Virgilio, è comparsa nelle scorse ore una nota dello staff tecnico, che spiega il perchè dell'arr ...