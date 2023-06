L’IA alleata degli archeologi | scova nuovi siti nelle foto da satellite

Leggi su repubblica

(Di venerdì 16 giugno 2023) Lo strumento testato dagli esperti dell’Università di Bologna in Mesopotamia, e in open access su GitHub, ha un’efficacia dell’80 per cento grazie alle correzioni umane “human in the loop” all’algoritmo. “Potremo testarlo in altre aree del globo, una rivoluzione per la tutela”