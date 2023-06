L' IA al servizio delle Mappe | arriva in Italia la Visualizzazione immersiva

(Di venerdì 16 giugno 2023) AGI - L'intelligenza artificiale non è solo ricerche online e chatbot. Google lancia anche inlasu Maps. La funzionalità, che dallo scorso febbraio è disponibile a Los Angeles, New York, San Francisco, Londra e Tokyo, arriverà a Firenze, Venezia, Amsterdam e Dublino. Oltre a queste quattro nuove città, sarà disponibile per 500 punti di interesse, circa 30 dei quali distribuiti tra Firenze, Venezia, Milano, Roma e Pisa: dalla Torre pendente alla Fontana di Trevi, da Ponte Vecchio alla Pinacoteca di Brera, dalla Basilica di San Marco al Colosseo. Google porta laanche in. Si inizia con Firenze, Venezia, Milano, Roma e Pisa. Intelligenza Artificiale applicata a miliardi di immagini aeree e di Street View per creare ...

... inoltre, in modo sempre più chiaro "come l'esperienza della pandemia abbia prodotto, soprattutto sugli adolescenti, un peggioramento della condizione psicologica ed emotiva e un impoverimento...Antonino Raspanti, dice: 'Occasione importante per la comunità che potrà servirsi di nuovo del campanile nella sua interezza e decoro, potendo tra l'altro riprendere il suonocampane servendosi ...Sullo stesso terreno opera anche la Societa italiana di riabilitazione psicosociale (Sirp), impegnata a tracciare un percorso comune di intervento per il reinserimento socialepersone con ...

ARPAT a servizio delle future generazioni: progetti di educazione ... ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

La moglie di William preferisce viaggiare da sola. Per una sua prima volta. Solo che i rigidoni del protocollo storcono il naso. Per un abito che dicono non essere adatto ...Lanciata da Google lo scorso febbraio, la funzionalità è una sorta di Street View (molto) potenziata. Permette di esplorare città e punti d'interesse ...