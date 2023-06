L' IA al servizio delle Mappe | arriva in Italia la Visualizzazione immersiva

Leggi su agi

(Di venerdì 16 giugno 2023) AGI - L'intelligenza artificiale non è solo ricerche online e chatbot. Google lancia anche inlasu Maps. La funzionalità, che dallo scorso febbraio è disponibile a Los Angeles, New York, San Francisco, Londra e Tokyo, arriverà a Firenze, Venezia, Amsterdam e Dublino. Oltre a queste quattro nuove città, sarà disponibile per 500 punti di interesse, circa 30 dei quali distribuiti tra Firenze, Venezia, Milano, Roma e Pisa: dalla Torre pendente alla Fontana di Trevi, da Ponte Vecchio alla Pinacoteca di Brera, dalla Basilica di San Marco al Colosseo. Google porta laanche in. Si inizia con Firenze, Venezia, Milano, Roma e Pisa. Intelligenza Artificiale applicata a miliardi di immagini aeree e di Street View per creare ...