(Di venerdì 16 giugno 2023) L'ex imprenditore edel settore farmaceuticoDi, già condannato in appello a 9 anni per casi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine e arrestato nel maggio 2021 per avere ...

L'ex imprenditore edel settore farmaceuticoDi Fazio, già condannato in appello a 9 anni per casi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine e arrestato nel maggio 2021 per avere narcotizzato e ...... dal premioMormone all ' Alberghini, dal premio Busoni al Casagrande, insieme ad alcuni ... il Festival Respighi Bologna, ideato dalculturale Maurizio Scardovi. " Finalmente anche la ......- Rabbia Asia (Junior II° Anno) - Roccato Elisa (Under 23 I° Anno) - Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno) TEAMe DS: Claudio Vassallo COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo MECCANICO:...

L'ex manager Antonio Di Fazio accusato di bancarotta e frode Agenzia ANSA

L'ex imprenditore e manager del settore farmaceutico Antonio Di Fazio, già condannato in appello a 9 anni per casi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine e arrestato nel maggio 2021 per avere ..."Un illustre concittadino, economista e manager di straordinario profilo". E' Matteo Laterza, amministratore delegato di UnipolSai, nato e cresciuto a Bari, e insignito questa mattina di una targa, co ...