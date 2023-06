L’Europa bandisce il 5G cinese? La replica di Huawei

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ieri la Commissione europea ha diffuso una nota definendo “giustificate e conformi” alla toolbox 5G pubblicato a fine 2020 le decisioni assunte dai Paesi che hanno l’obiettivo di limitare o escluderee Zte dalle reti 5G. E ha invitato gli altri a fare lo stesso. Infatti, dei 27 soltanto dieci hanno imposto restrizioni. “Data l’importanza dell’infrastruttura di connettività per l’economia digitale e la dipendenza di molti servizi critici dalle reti 5G, gli Stati membri dovrebbero attuare la toolbox senza indugio”, si legge. Davanti a queste “gravi vulnerabilità” serve agire “il prima possibile”, ha dichiarato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, in conferenza stampa. Uno studio della società Strand Consult, con sede in Danimarca ha stimato che Austria, Bulgaria, Germania, Paesi Bassi, Ungheria e Italia si affidino ad aziende cinesi per ...