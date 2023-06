L’Equipe | un allenatore francese ritorna in un grande club europeo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Napoli in prima pagina sul, per due giorni di fila ilazzurro è apparso sul prestigioso quotidiano transalpino. Notizie Calcio Napoli – ‘Garcia Double Galtier’ questo il titolo dedi oggi. Il quotidianonella giornata di ieri si era sbilanciato parlando di Galtier all’ombra del Vulcano. Effettivamente l’ex Lille era uno dei preferito di Aurelio De Laurentiis, ma alla fine ci sono state complicazioni con il Psg e quindi è stato cambiato obiettivo. Napoli su: ancora prima pagina dedicata “Mentre Christophe Galtier era fortemente atteso per sedersi sulla panchina del Napoli, finalmente torna Rudi Garcia che ha bruciato la concorrenza. Untorna ad allenare un...

...Rudi Garcia come nuovo tecnico del Napoli quando anche...'ex Roma ha firmato un biennale ed arriva in azzurro con tante ... possiamo dire che Garcia è un buonissimoma è uno che ...Ultime notizie SSC Napoli - "Garcia double Galtier", apre così'edizione odierna diche in prima pagina dà ampio spazio alla notizia di Rudi Garcia nuovodel Napoli e all'interno del quotidiano scrive: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...... il signor Rudi Garcia sarà il nuovodel Napoli. A lui ... La sconfitta della Nazionale è'apertura del Corriere dello ...prime pagine dei principali quotidiani sportivi esteri AS e"...