(Di venerdì 16 giugno 2023) Leggo che la, partito di governo che tanto decanta lalità, avrebbe organizzato per domani un sit in nel quartiere di San: manifestano contro se stessi? Contro il proprio governo? ...

Saranno presenti ed interverranno eletti e dirigenti dellaSalvini Premier di Firenze. "Da mesi il sindaco di Firenze Dario Nardella e gli assessori della giunta comunale chiedono la liberazione ...... 'che si augura possa avvenire il più presto possibile', laVda spiega di voler continuare a '... la missiva sarà recapitata tra stasera e. I proprietari degli appartamenti nei pressi ...L'evento sarà anticipatoda un seminario ospitato dall' Università degli Studi di Salern ... AIL Salerno - Delegazione Tony De Martino di Baronissi, Gruppo Scout Agesci Baronissi 1,...

Lega domattina in piazza San Jacopino Nove da Firenze

Gianassi: “Ora basta chiacchiere, il Governo faccia il governo e liberi l’immobile occupato restituendo serenità” ...Non ha usato mezzi termini il prefetto di Latina Maurizio Falco per descrivere la criticità legata al maltempo che domenica ha flagellato diversi quartieri di Sezze e in minima parte anche ...