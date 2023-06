Lecce | per la panchina spunta il nome di Inzaghi

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ildovrà capire se andare avanti con Baroni o meno ine intanto pensa a FilippoIldovrà capire se andare avanti con Baroni o meno ine intanto pensa a Filippo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i salentini avrebbero in mente il tecnico della Reggina per la prossima stagione in caso di addio di Baroni. In questi giorni dovrebbe esserci l’incontro con la società per capire meglio il futuro.