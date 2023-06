Lecce | Baschirotto sul trattore lavora i campi | 'Giocare a calcio è una vacanza' VIDEO

Commenta per primo Il difensore del, tra le rivelazioni della Serie A 2022/23, Federicoha parlato in esclusiva con la Gazzetta dello Sport e ha raccontato come è nata la sua esultanza in stile Arnold Schwarzenegger: ''...Il difensore del, tra le rivelazioni della Serie A 2022/23, Federico, ha parlato in esclusiva con la Gazzetta e ha raccontato come ...Il difensore delFedericoparla del lavoro nella fattoria di famiglia Nogara, in provincia di ...

Un giorno in fattoria con Baschirotto: "Dal trattore a Coverciano" La Gazzetta dello Sport

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel mirino del Cagliari sarebbe finito Federico Baschirotto: il difensore centrale del Lecce, infatti, è reduce da ...Il difensore del Lecce, tra le rivelazioni della Serie A 2022/23, Federico Baschirotto ha parlato in esclusiva con la Gazzetta dello Sport e ha raccontato come è nata la sua esultanza in stile Arnold ...