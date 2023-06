Le tre rotte che puntano sull' Italia | così gli scafisti aggirano i controlli

(Di venerdì 16 giugno 2023) I migranti morti tragicamente davanti la cittadina ellenica di Pylos erano partiti dalla Cirenaica, la regione controllata da Haftar da dove da un anno si registrano le partenze di pescherecci con in media 500 migranti a bordo

I migranti morti tragicamente davanti la cittadina ellenica di Pylos erano partiti dalla Cirenaica, la regione controllata da Haftar da dove da un anno si registrano le partenze di pescherecci con in ...L'agenzia europea per il controllo delle frontiere ha messo ulteriormente in guardia dalle rotte del Mediterraneo centrale ...