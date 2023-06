(Di venerdì 16 giugno 2023) Il disegno di legge sulla giustizia, il naufragio di migranti in Grecia, e l'incidente a Roma in cui è morto un bambino di 5 anni

Ma per la stampa italiana la realtà pare invisibile , almeno nei titoli delle. Sfogliando i giornali, in alcuni casi, il contesto viene ridimensionato. 'Fuori c'è la folla, discreta, non ...Dalleluci dell'alba, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, i Carabinieri del ... Le vittime venivano scelte tramite ricerche fatte in internet o sullebianche, contattate ......e il presente dei regimi dittatoriali che non di rado crollano proprio mentre iniziano le riforme democratiche o solo per comprendere perch altri regimi resistono con violenza di fronte alle...

Le prime pagine di oggi Il Post

La redazione di tifocosenza.it propone ai lettori le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 16 giugno 2023. Di seguito le prime di La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sp ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...