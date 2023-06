Le mosse di Tajani e Meloni | cosa succederà a Forza Italia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Stando alla lettura dei giornali,sembrerebbe sull’orlo della prossima dissoluzione con parlamentari in uscita un po’ di qua e non di là., una donna che potrà piacere o meno, ma non sbaglia un colpo, ha già fatto la sua, non c’è spazio per transfughi in Fi e lo stesso dovrai dire Salvini. Qualcuno a questo punto dirà: ma così andranno tutti con Renzi. Questo ve lo vogliono far credere i giornali: ma chi andrebbe con un morto ( politicamente) che ancora cammina? E allora? Sino alle elezioni europee nonproprio niente.prenderà formalmente la guida di FI e garantirà l’equilibrio nel partito. Il “pericolo” Licia Ronzulli è stato eliminato da Berlusconi stesso prima di morire. Le elezioni europee di ...

Ma nella sede del Carroccio sanno bene che, se dovessero muoversi la primogenita Marina " che ha avallato, insieme a, le nomine in Forza Italia messe in cantiere da Fascina " e la fidanzata di ...... gli azzurri fino al Congresso saranno retti da Antonio, ma tra qualche mese dovrà essere ... Adesso però è ancora il momento del lutto per gli azzurri ma a breve, quando si capiranno le......il proprio cordoglio e fare in qualche modo professione di "deferenza" verso "un eroe" (... l'ha portata a uno status di quasi belligeranza e messo in campoper la movimentazione delle armi ...

Forza Italia va a Tajani. Le mosse di Salvini contro l'opa di Meloni Domani

Elon Musk ha incontrato in mattinata Antonio Tajani e nel pomeriggio Giorgia Meloni. A sorpresa, non era stata annunciata la visita di ieri dell’imprenditore statunitense, tra le persone più ricche al ...Poche parole da parte di Giorgia Meloni e Antonio Tajani, per ricordare «la sua visione politica ... Il riferimento del ministro è alle critiche mosse dall’associazione nazionale magistrati.