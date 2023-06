Le medaglie in pista e la partecipazione ai Grandi Giri | chi era Gino Mader

È morto a 26 anni Gino Mader, il corridore svizzero precipitato ad altissima velocità in un burrone nel corso della quinta tappa del Giro di ...Longilineo 181 centimetri di altezza per 61 chili l osi ricorda per un avvio di carriera davvero promettente: vanta duedi argento rispettivamente agli Europei su(2014) e Mondiali ...... tutte verranno pubblicate sul sito che ricordiamo www.corriconme.org ! Precedente Ciclismo su- Il VO2 Team Pink chiude i Tricolori di Dalmine con un titolo e altre treSuccessivo Il ...

Campionati italiani su pista, il Racconigi Cycling Team chiude con cinque medaglie Il carmagnolese

Gino Mader era nato a Flawil, in Svizzera, nel Cantone di San Gallo (a est di Zurigo) il 4 gennaio 1997. Si chiamava Gino, ma non in riferimento a Bartali. Ciclista su strada e pistard, era diventato.Ultima giornata di gare ed altre due medaglie per le atlete del team racconigese. Arianna Giordani argento, Asia Rabbia bronzo ...