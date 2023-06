Le 11 migliori serie tv sexy che puoi trovare adesso su Netflix

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ci sono i film erotici e letv. O, più precisamente, letv in cui il sesso è uno degli ingredienti principali, proprio come nei prodotti cinematografici. A parte Sex Education, teen drama che parla di sesso in maniera ironica e didascalica,propone vari titoli. Tra i più recenti, la miniOssessione – nuovo adattamento del romanzo Il danno, già trasformato in film negli anni Novanta – ha mostrato come la passione erotica possa trasformare un uomo maturo e portarlo alla distruzione totale. Sta facendo parlare anche un'altra, Sex/Life - per qualcuno interessante spaccato sulla complessa sessualità delle donne, per altri prodotto stereotipato. Tutte questesu, in generale, contengono ...