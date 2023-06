Commenta per primo Non so se ci rendiamo conto di cosa ha fatto la Lazio, di cosa ha fatto Sarri . La Lazio chiude in bellezza un campionato nel nome della bellezza. Doveva essere l'anno della svolta, ...Se avessero vinto, le mie chat del Fantacalcio mi avrebbero cercato a casa, avrebbero avuto altro di cui parlare rispetto all'arbitro, al rigore ripetuto, ai fuochi d'artificio comprati eda ...Commenta per primo Laziali, noi, la solita giornata. Una giornata di sole, di lacrime, di festa, di rabbie e frustrazioni e grandi giocate e grandi sciocchezze: contro la Cremonese non è stata una ...

Laziomania: ora senza Tare Lotito non può sbagliare Calciomercato.com