Lavori stradali a Telese Terme | da lunedì al via pavimentazione Via Roma

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoprossimo partiranno iper il rifacimento del manto stradale di Via, con la fresatura dell’attuale rivestimento e tutte le operazioni successive, fino alla nuova. La prima fase interesserà il tratto compreso tra il commissariato di PS e il quadrivio intersezione viale Minieri. Dopo il completamento del primo tratto si procederà a ripavimentare anche la rimanente parte di via. Dopo viainteresseranno via Caio Ponzio Telesino. “Si tratta della fase conclusiva dei– così come spiegato dall’amministrazione comunale -. Ci scusiamo per il disagio arrecato in questi mesi e per le difficoltà che ancora potranno incontrare i cittadini nei ...

...la riqualificazione delle pavimentazionisulla Sp 4 Arronese a Montefranco, e, per un breve tratto, lungo la direttrice che da Piediluco porta a Villalago. L'importo complessivo dei...Una rete di percorsi per riqualificare trattie mettere in connessione alcuni comparti ...progetto che punta a riqualificare diversi punti strategici della città - spiega l'assessore ai...Ancora un weekend ricco di iniziative nella Capitale, dove sono previste chiusure, ...a Centocelle Sabato e domenica, in via dei Castani, a Centocelle, sono previstisulla linea ...

I lavori "allontanano" i clienti: negozianti infuriati TrentoToday

Genova. Non solo autostrade: a partire da questo fine settimana, nei weekend estivi saranno rimossi sulla rete delle strade provinciali tutti i cantieri stradali con restringimenti o sensi unici alter ...Lavori stradali da lunedì 19 giugno: fino a venerdì 23 giugno scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via di Castelsecco nel tratto che va dall’en ...