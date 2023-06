Laura Pausini pubblica il singolo Il primo passo sulla luna

(Di venerdì 16 giugno 2023) che anticipa il tour mondiale con cui festeggia 30 anni di carriera Disponibile da oggi su tutte le piattaforme e in vinile Ildi. Dopo la grande accoglienza di Un buon inizio, da subito in vetta alle classifiche EarOne Airplay Radio e EarOne Airplay Tv, il nuovo brano per Atlantic Warner, esce oggi in tutto il mondo in versione italiana. Scritto dalla stessacon Virginio Simonelli e Cheope, musica di Virginio e Jason Rooney, prodotto da Simon Says Ilè da oggi su tutte le piattaforme digitali e in versione vinile trasparente e rosso. In esclusiva sul lato B del vinile, è presente l’extra track All’amore nostro, scritto da Aiello. Il ...

- Voto 6,50 -parte bene con questo suo nuovo pezzo. Un beat di quelli stramoderni elettro - pop con respiro internazionale e lei che canta con un piglio luccicante. Mi è piaciuta.

