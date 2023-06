Laura Pausini | arriva il nuovo singolo | «Il primo passo sulla Luna»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Esce una nuova canzone dellanazionale, che sarà in tour in Italia, in Europa e in tutto il mondo fino alla prossima primavera

ha lanciato il suo nuovo singolo, Il primo passo sulla luna , ma soprattutto ha messo in atto una vera e propria trasformazione dal punto di vista del look . Pare ci sia un progetto ben ...Dopo il primo inedito 'Un buon inizio' lanciato in occasione di #Laura30,torna con un nuovo singolo dal titolo ' Il primo passo sulla luna ' dalla sonorità dance pop. Presto la cantante de La solitudine sarà dal vivo con l'Anteprima World Tour....- Voto 6,50 -parte bene con questo suo nuovo pezzo. Un beat di quelli stramoderni elettro - pop con respiro internazionale e lei che canta con un piglio luccicante. Mi è piaciuta.

Dopo la grande accoglienza di “Un buon inizio”, da subito in vetta alle classifiche EarOne Airplay Radio e EarOne Airplay Tv, il nuovo brano per Atlantic Warner, esce oggi in tutto il mondo in version ...Qual è il significato de Il primo passo sulla Luna di Laura Pausini La canzone è dedicata ad un'amicizia interrotta.