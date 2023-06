Laudisa | “Garcia | a Napoli la chiesa è già al centro del villaggio”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Carlocommenta l’arrivo di Rudisulla panchina del. Il giornalista ritiene il tecnico francese una scelta di primo livello. NOTIZIE CALCIO. L’arrivo di Rudialsta già suscitando un’ondata di interesse e discussione nel mondo del calcio italiano. Carlo, noto giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha recentemente offerto una panoramica dei cambiamenti, delle aspettative e delle strategie future del club durante una intervista con Raffaele Auriemma per la trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC. In primo luogo,ha osservato come l’ingaggio disia una scelta prudente per il. Il contratto biennale diha delle cifre ...