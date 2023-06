Latina | investe un 27enne sul monopattino e scappa | caccia alla pirata della strada

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ha investito un giovane ined è fuggita a bordosua auto. È successo la scorsa notterotonda del Piccarello a, mancava pocomezzanotte quando un giovane a bordo delè stato travolto da una macchina. Dprima ricostruzione degli inquirenti, sembrerebbe che la conducente sia scesa dall’utilitaria scura, abbia guardato il ragazzo e sia risalita in macchina per allontanarsi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso al ferito le cui condizioni, almeno in un primo momento sono apparse estremamente gravi. Le indagini affidatePolizia locale di Aprilia I soccorsi si sono attivati velocemente. Sul posto sono arrivati gli agentiPoliziale di Aprilia e i ...

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale di Aprilia e i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane, un 27enne del Bangladesh, all'ospedale di Latina, il Santa Maria Goretti.

