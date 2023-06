L’asse Mediaset-Musk | l’intervista quasi in esclusiva concessa a Nicola Porro

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un viaggio organizzato in gran segreto, accompagnato da incontri istituzionali con solo alcuni attori del governo italiano (e non con quel ministro, Salvini, che spesso e volentieri lo ha invitato nel nostro Paese). Elon, nella giornata di giovedì 15 agosto è atterrato all’aeroporto di Ciampino, prima di iniziare il suo tour: dall’incontro con il capo della Farnesina Antonio Tajani, a quello a Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il tutto intramezzato da interviste esclusive, come quella “” a, conduttore di Quarta Repubblica (su Rete 4), nonché vicedirettore de Il Giornale. Oltre a lui, brevi interviste sono state rilasciatemente ai “chigisti” dei telegiornali. Cosa bolle, dunque, in pentola? Considerando le carte sul tavolo, non è ...

... con Pier Silvio alla guida die Marina in Mondadori, ma ... ma per vendere il gruppo servirebbe sempre'ok di tutti e 5 i ...hanno spiegato nei giorni scorsi che fanno parte dell'...Il primo infatti rimarrà alla guida di, mentre la ...economisti hanno spiegato nei giorni scorsi che fanno parte dell'... Infatti, come scrive Today , non è detto che ciò che'ex premier ...Estratto dell'articolo di C. Gu. per 'il Messaggero' IL BACIO TRA GIORGIA MELONI E MARINA BERLUSCONI […] Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come da protocollo, esce dal Duomo dopo il ...