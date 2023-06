L’annuncio di Myrta Merlino | addio a L’aria che tira | condurrà domenica in?

'ennesimo addio nelle ultime settimane è arrivato dopo 12 anni di collaborazione:Merlino e'emittente di Urbano Cairo si salutano. La conduttrice lo ha annunciato alla fine della puntata di ...Il discorso diMerlino non si è interrotto all'dell'addio. La giornalista ha infatti strizzato'occhio al futuro: "The show must go on". Non è un saluto finale al mondo televisivo, ...Oltre all'addio dial programma'Aria che tira , non è certo passata inosservata nemmeno la promessa fatta agli spettatori, ovvero quella che presto potremmo nuovamente rivederla , ...

Myrta Merlino lascia La7, l'annuncio in diretta a L'aria che tira Fanpage.it