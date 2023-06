L' amico americano Gates va da Xi | un' interfaccia per riconnettere Washington e Pechino

(Di venerdì 16 giugno 2023) Alla vigilia dell’arrivo di Blinken una visita in tre dimensioni: filantropica, economica, aziendale. L'analisi di Gianluigi Negro (Università Siena): il passaggio cinese die diversi top manager americani prima di lui “invita a essere più consapevoli in merito alla complessità del grande contrasto Cina-Usa”

Da una parte ci sono le strategie di "contenimento" della Cina, implementate dal governo: patti diplomatici, esercitazioni militari, restrizioni alle esportazioni dei semiconduttori. Dall'altra, c'è il via vai di top manager statunitensi che negli ultimi mesi si sono recati in ...

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha elogiato il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, incontrato oggi a Pechino per la prima volta in oltre tre anni ...Questa volta non c’è stata una telefonata tra il presidente russo e quello cinese che cerca di rivitalizzare il rapporto con gli europei ...