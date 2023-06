L' algoritmo fiscale funziona male

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il software dell’Agenzia delle entrate sbaglia a leggere le dichiarazioni precompilate. Non solo: i cittadini, oltre a essere vessati da un sistema complicato, dovranno vedersela pure con l’Intelligenza artificiale... È tempo di dichiarazione dei redditi e avremmo dovuto essere liberati dalla compilazione della stessa, con la spesa che comporta, tra l’altro, attraverso l’arrivo al domicilio dei contribuenti di dichiarazioni precompilate. Ma il famosodel Fisco ha commesso errori nel 70 per cento dei casi. Ora i contribuenti stessi sono costretti a perdite di tempo e di denaro perché devono rimediare agli errori dell’Agenzia delle entrate. D’altra parte, è da secoli che sappiamo che quando uno è cornuto in genere è pure mazziato e sappiamo anche che molto spesso piove sul bagnato. La questionein Italia è una realtà che fa acqua da ...

