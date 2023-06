L’aggiornamento di giugno è in distribuzione per i Samsung Galaxy S23 in Europa

Al di là della data del 30, dunque, il tema è strategico ...'assenza di un dibattito sul tema, così come la mancanza nella ...la mancanza nella maggioranza di una discussione sull'...Oggi venerdì 16, il sito web MySmartPrice ha rivelato in ...stampa del Galaxy Z Flip 5 e che negli Stati Uniti e in Canada'... riceverà un significativo. In particolare, spicca un ...Venerdì 16i ministri delle Finanze dell'UE si riuniranno ...a Lussemburgo per discutere una proposta didelle ... per renderle più realistiche e migliorarne'applicazione. La ...

Oppo annuncia i modelli che riceveranno l’aggiornamento ColorOS 13.1 a giugno 2023 Matrice Digitale