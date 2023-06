Ladri in fuga prendono a calci un carabiniere | trasportato alla San Carlo di Paderno

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 16 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I carabinieri della Tenenza diDugnano e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale un 48enne e un 45enne, entrambi georgiani, in Italia senza fissa dimora: un, durante l’arresto, è stato preso ada ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.