L' addio a Flavia Franzoni | moglie di Romano Prodi Il Professore | Abbiamo vissuto insieme cielo e terra

(Di venerdì 16 giugno 2023) "Non pensate che la nostra lunga vitasia stata solo impegni e preoccupazioni:anche, tanta felicità, tra gli anni lunghe e belle vacanze con tutta la tribù": così l’ex premieral termine della cerimonia funebre a Bologna, ricordando la, con voce commossa, ma ferma, ha ricordato una conversazione di solo...

' Mi scuso se tanti non sono potuti essere con noi qui - ha aggiunto Prodi Maavrebbe voluto avere tutti qui, solo nella sua parrocchia. Le autorità civili ci hanno offerto alternative più ...Anche ieri pomeriggio mi è venuto spontaneo dire, questo chiedilo a. Questi sono i pochi pensieri che voglio condividere con voi nel momento in cui salutiamoper l'ultima volta: non ...Abbiamo proprio sempre parlato di tutto, e ho chiesto a lei infiniti consigli e anche ieri pomeriggio, parlando con Giorgio e Antonio, mi è venuto spontaneo dire 'questo lo chiedo a''. La sua ...

Addio a Flavia, moglie e gran consigliera di Prodi - Politica Agenzia ANSA

"Non pensate che la nostra lunga vita insieme sia stata solo impegni e preoccupazioni: abbiamo vissuto insieme anche cielo e terra, tanta felicità, tra gli ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...