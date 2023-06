La tutela della salute a livello europeo | una scommessa per il futuro

(Di venerdì 16 giugno 2023) Laè una questione fondamentale per tutti i cittadini europei e l'Unione Europea ha un ruolo importante nella promozione di sistemi sanitari efficaci e accessibili per tutti. L'UE, pur non avendo attualmente competenze in materia di sanità anazionale, può svolgere un ruolo di...

Il reato dell'abuso di ufficio 'viene abrogato e viene eliminata la paurafirma. Ho sentito parecchie inesattezze sul vuoto diche si realizzerebbe, un vuoto che non c'è' ha spiegato ......trasmessa adel diritto di difesa dell'indagato; si specifica che in essa debba essere contenuta una 'descrizione sommaria del fatto', oggi non prevista (è richiesta solo l'indicazione......davvero una capitalecultura inclusiva, una città davvero europea". Del resto il Bergamo Pride si nutre di sfide. Il tema di quest'anno ruota attorno a tre pilastri fondamentali: la...

Il ruolo degli in house nella tutela della Dop Toplegal.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Viene abrogato il reato di abuso d'ufficio e apportate modifiche al reato di traffico d'influenze illecite. Si amplia il divieto di pubblicazione ...