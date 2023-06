La tecnologia come aiuto in difesa della democrazia | al WMF 2023 si discute il rapporto tra le nuove tecnologie e la guerra in Ucraina

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) In che modo laviene adoperata in territori di? Lo ha spiegato Elena Malitskaya CEO di ISE Corporate Accelerator sul palco del Mainstage nella primatre giorni del WMF- We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, in corso alla Fiera di Rimini dal 15 al 18 giugno. Rimini, 16/06/. “Insentiamo il suono dei raid aerei ogni mattina, ma continuiamo ad andare a lavorare lo stesso” così Elena Malitskaya, CEO di ISE Corporate Accelerator ha aperto il suo speech sul palco del Mainstage nella giornata inaugurale del WMF- We Make Future, in corso alla fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno. “Stiamo cercando di combattere per il futuro, per la nostra” ha continuato Malitskaya. In questo, la ...