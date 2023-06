La storia su Berlusconi di cui non ha parlato nessuno dopo la morte

(Di venerdì 16 giugno 2023) In questa trilogia, umana, molto umana, su Silvio, in cui abbiamo raccontato il suo sogno di entrare nei libri die la sua capacità di voler piacere a tutti, soprattutto ai nemici da ...

La storia di Berlusconi è anche una storia di fallimenti Fanpage.it

In questa trilogia, umana, molto umana, su Silvio Berlusconi, in cui abbiamo raccontato il suo sogno di entrare nei libri di storia e la sua ...Nel Comune piemontese l’ultima tappa di Berlusconi, che è stato cremato ieri mattina nel tempio Panta Rei. Presenti alla cerimonia i parenti stretti dell’ex ...