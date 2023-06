La sinistra vuole seppellire anche il governo Meloni dopo il Cav L’idea folle di un “tecnico”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ahanno le visioni. Sognano che la morte di Berlusconi segni la finedel. Ma è un delirio più che un sogno. L’ipotesi è stata accarezzata da Claudio Tito su la Repubblica, agitando le spettro di una sostituire quello politico eletto dagli italiani. Quell’editoriale ha scatenato i sogni più insensati. Ma rimarranno tali. Usare Berlusconi morto in funzione anti-è meschino umanamente, una pia illusione politicamente. “Non solo laforcaiola non si rassegna a rispettarne la memoria (…). Ma addirittura spera di poterlo usare in funzione anti. L’avvisaglia di ciò che ci aspetta: ovvero un soffiare sul fuoco per far divampare l’incendio dentro Forza Italia e dare alle ...

MotoGP, GP di Germania 2023: Bagnaiasbancare. Il pilota di Torino, classe 1997, dopo la ... In totale il circuito tedesco è progettato con 13 curve, 10 ae 3 a destra, ha una sede ...La riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio ha sollevato aspre critiche ae in certi settori della magistratura. In particolare la cancellazione del reato di abuso ...il governo...O sei di destra o sei di. O sei fascista o sei comunista. A me interessano i temi di etica ... ma per arrivarci davvero citempo, esperienza; ci vogliono anche gli errori, e io ne ho ...

La sinistra vuole seppellire anche il governo Meloni dopo il Cav. L ... Secolo d'Italia

Fausto Carioti 16 giugno 2023 Finora Giorgia Meloni ha deluso la sinistra su tutto. I motivi li ha ricordati Mario Monti a Radio 24: «Questo governo sta mostrando due sorprese grandi. Una è il modo di ...Si apre comunque per il presidente un periodo molto difficile; non solo perché i numerosi parlamentari della sinistra faranno di tutto per bloccare le sue riforme (prima fra tutte quella sull’età ...