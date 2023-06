La sfida del cambiamento climatico

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 giugno 2023) Wolfgang Goethe è il viandante che attinge i suoi pensieri alla fonte della solitudine della foresta. Nel folto dei boschi, l’umanista e scienziato tedesco cresce e si evolve come pensatore in sintonia con la natura. Con la mente e gli occhi di Goethe, oggi tocca a noi riflettere sul prezioso ruolo degli alberi nell’affrontare il. Il Paulson Institute fa luce su una ricerca che dimostra che “tra il 2001 e il 2019, le foreste hanno assorbito il doppio dell’anidride carbonica che hanno emesso – una riduzione netta di 7,6 miliardi di tonnellate metriche. Si tratta di una quantità superiore alle emissioni annue combinate di carbonio degli Stati Uniti e di UK”. Tuttavia, l’efficienza delle foreste è messa in discussione dalla deforestazione. Sono state lanciate iniziative imprenditoriali per far crescere alberi adatti nei luoghi ...