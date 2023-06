La semifinale de L’Isola dei Famosi il 16 giugno | anticipazioni | tre eliminati | una decisione per Pamela

(Di venerdì 16 giugno 2023) E’ arrivata ladedei. Stasera, venerdì 16, andrà in onda la nona nonché penultima puntata di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Come anticipato ieri,deirecupera lache doveva essere trasmessa lunedì. La puntata prevista inizialmente per il 12è infatti saltata a seguito della notizia della morte di Silvio Berlusconi. Il cambio di programmazione ha quindi sconvolto il palinsesto di Mediaset facendo sospendere diversi programmi (tra cui le soap). La serie turca La Ragazza e L’Ufficiale è stata anticipata al giovedì solo per questa settimana, per permettere adeidi andare in onda con l’attesa ...

