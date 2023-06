La Riforma della Giustizia va fatta | Berlusconi è morto | non avete più scuse

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu – Ora che Silvionon ci sono più: la“s’ha da fare”. E non è per nulla facile, chi scrive lo sa bene. Si pensi che lo scomparso sopracitato ne aveva interesse più di chiunque altro e in quasi dieci anni da presidente del Consiglio non è riuscito neanche ad imbastirne le fondamenta. L’attuale ministroCarlo Nordio, ora, sembra si stia muovendo. Ma si andrà in fondo, si andrà oltre o saranno – come sempre – solo parole?, serve molto altro Un appello polemico non può che essere rivolto ai “soliti sinistri”: carissimi – si fa per dire – il supremo maligno è appena deceduto. Non ci sono più imprenditori ...