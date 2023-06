La ragazza e l' ufficiale | l' affondo velenosissimo alla nuova serie turca | Kurt Seyit ha un insopportabile difetto

(Di venerdì 16 giugno 2023) Lae l', i fan non gradiscono un particolare didi cui si sono accorti solo nel corso della seconda puntata: ecco di cosa si tratta Ieri abbiamo visto il secondo episodio de Lae l'. Proprio così s'intitola lasulla Mediaset che ci accompagnerà per tutta l'estate nei venerdì sera. Tutti si augurano che la trama di questa produzione abbia lo stesso successo di un'altra che vede sempre la Turchia come sfondo e che va in onda quotidianamente su Canale 5, Terra Amara. Quest'ultima è piuttosto affascinante, pertanto immaginiamo sia difficile replicare la sua notorietà anche fuori dnazione d'origine. La storia de Lae ...

Su Canale 5 dalle 21.45 Lae l'. Prima Guerra Mondiale. Il tenente Seyit Eminof, uno dei migliori ufficiali dello Zar, conosce ad un ballo Alexandra, detta Sura. Tra i due e' subito ...E in attesa di scoprire come andranno gli ascolti in questo nuovo giorno le anticipazioni della terza puntata de Lae l'annunciano grandi colpi di scena. Anticipazioni della terza ...Venerdì 9 giugno è andata in onda la prima puntata della serie tv turca, " Lae L'" dove il protagonista principale è Kvanç Tatltu, attore e modello turco, noto per aver interpretato il ruolo di Cesur Alemdarolu nella serie " Brave and Beautiful " titolo ...

"La ragazza e l'ufficiale", seconda puntata: Kurt e Sura vittime degli inganni di Petro Io Donna

Il naufragio di migranti al largo delle coste della Grecia, a Pylos, potrebbe essere uno dei più mortali di sempre nella storia delle migrazioni nel Mediterraneo ...Su Rai 2 Qualcosa di speciale. Su Rai 3 Le donne di Pasolini. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 La ragazza e l’ufficiale. Su Italia 1 Chicago Fire. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i ...