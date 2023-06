La Ragazza e L' Ufficiale Anticipazioni | ecco la trama della seconda puntata in onda stasera su Canale5

La serie turca Lae L'è stata anticipata al giovedì solo per questa settimana, per permettere a L'Isola dei Famosi di andare in onda con l'attesa semifinale. Secondo le ...Secondo gradino del podio per 'Lae l'', terzo 'Dritto e Rovescio' Fotogramma Rai1 ha vinto il prime time di ieri sera con la partita persa dall'Italia guidata da Mancini contro la Spagna . L'incontro di Nations ...Su Canale 5 Lae l'1.751.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Qualcosa di Speciale 889.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Chicago Fire 976.000 spettatori (5.

"La ragazza e l'ufficiale", seconda puntata: Kurt e Sura vittime degli inganni di Petro Io Donna

Stasera appuntamento con la seconda puntata de La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni dell'episodio, onda in prima serata su Canale5.Scopri tutto quello che bisogna sapere su La ragazza e l'ufficiale trama completa e finale della serie tv in onda su Canale 5!