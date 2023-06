La preside scrive una lettera agli studenti bocciati | “Dagli insuccessi nascono le più grandi vittorie”

... Mi vesto subito e arrivo!', la risposta dell'ignaro studente,La Repubblica: 'Alessandro, ... è venuto volentieri, oltre che di corsa', racconta ildella scuola. L'avrebbero bocciato Se ...Dalla parte degli ultimi che poi ultimi, in realtà, non sono. Perché bocciare non significa fallire o essere dei perdenti, ...ai bocciati: "Bocciare un ragazzo significa ammettere di aver fallito" La lettera dellaagli studenti bocciati , inviata via e - mail a tutti i respinti, si apre con una ...

La preside scrive ai bocciati: "Non siete perdenti, credete in voi più di prima" - Luce Luce

Un ragazzino di 14 anni non si presenta alla prova scritta dell’esame di terza media e il preside lo va a prendere a casa. La storia arriva da Parma.Per la maturità da quest’anno tutto ritornerà come prima: il credito scolastico (punteggio assegnato in base al rendimento scolastico durante il triennio) tornerà a ...